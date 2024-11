“L’estate sta finendo”, cantavano i Righeira. Un brano, quello del gruppo formato da Johnson e Michael Righeira, che dal 1985 a oggi rappresenta la colonna sonora ideale per i titoli di coda della stagione estiva che va via e che, allo stesso momento, fa rivivere i ricordi piacevoli di uno dei periodi dell’anno più belli.

Tra le giornate estive trascorse in spiaggia e le serate in compagnia, non può che non rimanere acceso il dolce ricordo di un tartufo gustato magari proprio a Pizzo, patria di questo gelato tipico della pasticceria calabrese. Impossibile resistere alla sua bontà, soprattutto alla “irresistibile” sorpresa: un cuore di cioccolato fondente fuso che si trova all'interno.

A rimanere estasiato dal gusto del gelato calabrese per eccellenza, tanto da pubblicare sulla propria pagina Facebook un post, corredato di foto che lo ritrae seduto a un tavolino di una famosa gelateria di Pizzo, è stato il frontman dei Pooh Roby Facchinetti. «Ciao amici – scrive Facchinetti -, oggi ho assaggiato per la prima volta il famoso “Tartufo di Pizzo”, è il dolce più buono del mondo, per un golosone come me». Insomma, dopo questo spot al tartufo, un famoso brano dello storico gruppo di cui fa parte Facchinetti, potrebbe inevitabilmente cambiare titolo e da “Tanta voglia di lei” diventare “Tanta voglia di tartufo… di Pizzo”.