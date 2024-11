L’amministrazione provinciale di Catanzaro ha indicato la professionista in sostituzione di Marziale Battaglia

Con decreto presidenziale il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha nominato l’avvocato Amelia Bongarzone componente del Consiglio d’amministrazione della società aeroportuale di Lamezia Terme - Sacal Spa in rappresentanza dell’amministrazione provinciale. In seno alla rappresentanza del Cda Sacal, l’avvocato Bongarzone subentra a Marziale Battaglia, vice presidente della Provincia di Catanzaro. Battaglia, infatti, per una fattiva e proficua collaborazione, in via del tutto straordinaria, urgente e temporanea, in attesa della nomina a garanzia della rappresentanza di genere nell’ambito del CdA della società aeroportuale, ha rappresentato la Provincia per consentire all’organo della società, stante l’urgenza, di operare in ordine alle non differibili attività di straordinaria amministrazione. Nel dare comunicazione del decreto di nomina, il presidente Bruno ha voluto, quindi, ringraziare Battaglia per l’impegno e la fondamentale collaborazione garantita anche in questa fase amministrativa, assicurando al presidente della Sacal, prefetto Arturo De Felice, impegno nell’azione sinergica avviata sin dal suo insediamento per rafforzare ulteriormente l’azione di sviluppo della struttura aeroportuale internazionale, soprattutto in questo momento fondamentale di crescita e potenziamento.

Il curriculum vitae di Amelia Bongarzone

L’avvocato Borganzone è titolare dell’insegnamento di didattica integrativa di “Diritto privato – Tema: I singoli contratti” per il Corso di Laurea in Economia Aziendale. È membro effettivo delle commissioni di esami della cattedra di Diritto Privato dei Corsi di laurea in Economia aziendale e organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private e dal 2014 collabora continuativamente anche alle attività della cattedra di Diritto di famiglia del corso di laurea in Sociologia dell’Ateneo catanzarese. È avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. “Il profilo dell’avvocato Borganzone – afferma il presidente Bruno - darà il giusto supporto affinché la nuova direzione strategica della Sacal possa raggiungere l’obiettivo di rilanciare la Società e dare alla Calabria un sistema aeroportuale d’eccellenza”.

l.c.