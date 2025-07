Un’importante iniziativa dedicata alla salute, sicurezza e integrazione in agricoltura è stata protagonista all’Azienda Agricola “Federico Soc. Coop. Agricola” insistente nella Contrada Stompi di Cassano all’Ionio. Un evento quello organizzato dalla UILA Territoriale di Cosenza con lo scopo di sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro agricoli, con un'attenzione particolare alla formazione pratica attraverso l'innovazione.

Alla base della inziativa un corso teorico-pratico di BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) che ha riscosso grande interesse tra i lavoratori agricoli, sia italiani che stranieri. L'iniziativa della UILA di Cosenza, oltre a puntare a una formazione mirata, è stata affiancata soprattutto dalla volontà di consegnare uno dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), resi disponibili alle aziende agricole grazie all'EBAT-FIMI Cosenza.

Il corso, tenuto dall'istruttore Salvatore Viteritti della Croce Rossa Italiana, ha fornito ai partecipanti le conoscenze essenziali per affrontare un arresto cardiaco e utilizzare correttamente il defibrillatore. Una giornata diversa, di formazione e qualità che ha lasciato soddisfatti i presenti, inclusi alcuni membri della direzione aziendale, soprattutto grazie alla preziosa collaborazione con la Croce Rossa Italiana, Commissione Istruttori Manovre Salvavita e Comitato Alto Ionio Cosentino.

Per la UILA e la UIL, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta dell'azione sindacale. La campagna "Zero morti sul lavoro" non è un semplice slogan ma un obiettivo concreto intorno al quale, finalmente, si sta coagulando l'attenzione delle istituzioni governative nazionali e regionali, un segnale che fa ben sperare.

A testimonianza dell'importanza dell'iniziativa, l'Assessore Regionale all'Agricoltura Gianluca Gallo ha voluto essere presente a fine giornata, esprimendo il suo apprezzamento e la piena condivisione sull'iniziativa odierna ribadendo l'intenzione di promuovere attivamente il tema della sicurezza sul lavoro con tutti i mezzi a sua disposizione.

L'agricoltura italiana, secondo i dati ISMEA, ha fatto registrare una crescita del settore primario del 2,2% nel 2024, superando ampiamente lo 0,5% del PIL nazionale. La realtà calabrese e cosentina, in particolare, con le sue eccellenti produzioni ortofrutticole, mostra segnali di grande vitalità sui mercati internazionali. In questo scenario di crescita, diventa più che mai necessario innalzare gli standard di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro agricolo.

La UILA Territoriale di Cosenza, per voce del Segretario Generale Antonio De Gregorio, ha espresso grande soddisfazione per l'intensa giornata che ha visto convergere su un tema di così grande attualità il sindacato dei lavoratori, l'EBAT-FIMI di Cosenza, la "Federico Soc. Coop. Agricola", l'Assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo e il Sindaco di Cassano all'Ionio Gianpaolo Iacobini.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla C.R.I., Comitato Regionale Calabria, Commissione Istruttori Manovre Salvavita, al Direttore del Corso Helda Nagero e agli istruttori Salvatore Viteritti, Michele Pariano e Luigi Cordì per il loro prezioso contributo. L'evento ha dimostrato come la sinergia tra istituzioni, sindacati, aziende e volontariato sia la chiave per costruire un ambiente di lavoro più sicuro e inclusivo.