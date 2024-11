Parlare d'amore attraverso la musica, farlo nel giorno più romantico dell'anno per rinnovare una dolce promessa. In tanti hanno aderito all'iniziativa “Note d'amore” lanciata dal Network LaC, che per il giorno di San Valentino ha invitato tutti a condividere il proprio messaggio d'amore trasmesso poi sui canali social, web e televisivi del Gruppo.

Ed ecco che molti hanno inviato audio dediche, scatti fotografici e performance musicali, rendendo indimenticabile la giornata dedicata all'amore, arrivando dritti al cuore dei propri cari in un modo assolutamente originale. Ad accompagnare l'iniziativa è stato lo spot realizzato per l'occasione in cui le mani di un talentuoso pianista danzano su un pianoforte, dando vita a una melodia dolce e delicata accompagnata da fasci di luce. E come per magia, le note si trasformano in parole: "Per te ci sarò sempre”.

Di seguito vi proponiamo una selezione dei tanti video che ci sono arrivati in questi giorni.

Daniela Fazzolari: «Viva l'amore in ogni sua forma»

Susanna Messaggio: «Cuori a profusione»

Franco Laratta: «Chi ama non fa mai male»

Armando Quattrone, serenata d'amore

Nino Stellittano e Tito Nesci, buon San Valentino in vernacolo

Gigi Miseferi: «Gli innamorati sono eroi»

Francesco Graziano: «L'amore non ha paura del tempo»

Antonella Grippo, "perfido" amore

Il pasticciere Graziano Ridenti, un amore... dolce

Il titolare della pasticceria Graziano, a Siderno, riprende una citazione di William Shakespeare: «Se la musica è il cibo dell'amore, suonate»

Beppe Convertini: «L'amore è il motore della vita»

Edoardo Raspelli: «Auguri a chi si vuole bene»

Franco Fasano: «Innamorato della Calabria»

Viviana Bazzani: «Il regalo più bello è il rispetto reciproco»