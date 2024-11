Lo schianto non ha lasciato scampo a un quarantacinquenne, deceduto sul colpo.

CROTONE - La strada statale 106 Jonica continua a mietere vittime. E mentre il dibattito sulla sicurezza dell'arteria rimane aperto, nuovi incidenti mortali spezzano in serie decine di vite umane. E' accaduto anche in questo ferragosto come era successo altre volte. Nei pressi di Crotone, un motociclista, Bruno Lepori, di 45 anni, di Scandale, è morto a seguito delle ferite riportate nello scontro frontale contro un furgone. Le condizioni del centauro sono apparse sin da subito disperate. E a nulla è servito ogni tentativo di rianimarlo. Quando i medici del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sull'incidente indaga, ora, la polizia di stradale del capoluogo pitagorico.