Il festival di Sanremo è giunto alla quarta giornata. Stasera sul palco del teatro Ariston, i 28 artisti in gara si cimenteranno con cover e duetti, appuntamento diventato oramai un cult del festival, sulle note dei successi degli anni dai '60 ai 2000. Intanto sono stati resi noti i dati degli ascolti della terza serata: sono stati 9 milioni 240 mila, pari al 57.6% di share, i telespettatori che hanno seguito in media ieri su RaiUno il festival (dalle 21.25 all'1.59).

La kermesse canora domani conoscerà il vincitore della 73esima edizione, ma nel frattempo continua il nostro viaggio nel dietro le quinte del festival, alla ricerca delle tante figure professionali calabresi protagoniste durante la settimana sanremese.

A curare il benessere degli artisti in gara e degli altri ospiti, c'è anche il massaggiatore cosentino Manuel Puterio. Il classe 1997, di Bisignano, con un passato anche da portiere di calcio, non è nuovo a esperienze di caratura nazionale. Puterio ha lavorato infatti anche al festival del cinema di Venezia. Adesso per lui l'esperienza nella città ligure, dove sta lavorando fianco a fianco con altri 37 colleghi provenienti da ogni angolo d'Italia, tra questi anche con altri due massaggiatori calabresi: Vanessa Provenzano di San Demetrio Corone e Franco Spina di Corigliano Rossano.

«Il mio ruolo è quello di massaggiatore all’interno del Miramare Palace dove alloggiano gran parte degli artisti - ci dice Manuel -. Nel corso di questa settimana siamo a loro disposizione cercando di curare il loro benessere in un contesto frenetico come quello del festival di Sanremo».

Per il giovane massaggiatore cosentino è tanta la soddisfazione per questo traguardo professionale: «È uno step importante della mia attività lavorativa - afferma -, da parte mia non è sicuramente un punto d'arrivo ma una tappa comunque che mi genera soddisfazione. Ricoprire un ruolo così delicato all’interno dell’evento musicale più importante d’Italia non è certamente cosa da tutti i giorni. Sono felice».

Manuel ha iniziato questo percorso con la scuola massaggi Diabasi nel 2019 e durante l'anno svolge la sua attività a Montalto Uffugo. «Con Sanremo ho coronato uno dei miei sogni ma ho voglia di arrivare sempre più in alto - ci dice Puterio con determinazione -. Non mi stanco di imparare giorno dopo giorno, lo faccio con sacrificio e passione, con l'intenzione di continuare un percorso di crescita per fare sempre meglio. Questo settore è una sfida costante e non si finisce mai di crescere attraverso la formazione continua».