Tra le manifestazioni estive sicuramente più originali del panorama calabrese c’è da registrare il gemellaggio che coinvolge le comunità di Santa Sofia d’Epiro e Diamante. Non è un semplice accordo tra comuni, quanto una vera e propria disponibilità artistica che consentirà un lavoro capillare per il futuro, valorizzando l’arte dei murales ma soprattutto l’ingegno e la capacità di sfruttare al massimo gli spazi urbani.

Ne sono convinti i fautori di questo gemellaggio, in particolare i primi cittadini delle due comunità. Il sindaco di Santa Sofia d’Epiro, Daniele Atanasio Sisca, ricambierà l’ospitalità ricevuta a giugno dal collega Achille Ordine e dalla sua amministrazione comunale, completando così l’iter che legherà ufficialmente le due comunità.

I cittadini di Diamante saranno ospiti del territorio arbereshe giovedì alle ore 20.30, per ratificare questo accordo politico ma anche per la presentazione del progetto Ylberi, valorizzando il centro storico con l’arte dei murales, come avrà modo di spiegare anche il direttore artistico Giacomo Marinaro.

Resta quindi un elemento in comune tra le due comunità, il sindaco sofioto rimarca questo aspetto: «Attendiamo con gioia gli abitanti della comunità tirrenica per un incontro che entrerà nella storia della nostra comunità. Non è un caso come ci sia una matrice artistica a legarci, siamo un punto di riferimento per l’arte e dedicheremo presto un murales proprio a Diamante. Il nostro viaggio in comune è solo all’inizio, i programmi di formazione e residenza artistica, la valorizzazione dei giovani e la volontà comune di arricchire i nostri percorsi culturali saranno un elemento di fondamentale importanza».

Entusiasmo concreto è manifestato dal collega di Diamante: «Il secondo step di questo patto – conferma Achille Ordine - avviato lo scorso 11 giugno a Diamante in quel legame che ha portato alla prima operazione Murales del 1981 per congiungersi al presente e proiettarsi nel futuro nell’ottica dei programmi di formazione e di quanto previsto dal gemellaggio, si concluderà a Santa Sofia D’Epiro. Ancor prima di partire per il borgo arbëreshë sentiamo tutto l’entusiasmo e l’ospitalità dell’amministrazione comunale capitanata dal Sindaco Sisca e dalla sua comunità, che ringraziamo sin da ora anche per il Murale che sarà dedicato a Diamante».

Gli fa eco il consigliere comunale Antonio Perrotta: «Questo accordo rappresenta non solo un consolidamento dei legami storici e culturali, ma anche un’importante occasione per rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra le nostre comunità. La cultura e l’arte sono elementi fondamentali che ci uniscono e ci permettono di comunicare abbattendo ogni limite o confine».

La dinamica serata di unione sofiota-tirrenica sarà arricchita dalla presenza del maestro orafo Gerardo Sacco, cittadino onorario di entrambe le comunità. La Regione Calabria sarà invece rappresentata dalla consigliera Luciana De Francesco.