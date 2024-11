Zambrone, lungo la Costa degli dei, in provincia di Vibo Valentia, ha ospitato la sesta edizione del Campionato nazionale dedicato ai sapori di Calabria. L’appuntamento con il gusto ha vantato la partecipazione di ben 50 pizzaioli provenienti da diverse zone d’Italia e anche dalla Germania, Svizzera, Austria e Regno Unito.

Il contest a Zambrone

I sapori di Calabria

Il contest, tenuto all’hotel La praia, è stato concretizzato dai pizzaioli Francesco Fortuna e Giuseppe Landro, entrambi con una lunga esperienza nel settore ristorazione alle spalle. Protagonisti del Campionato, i prodotti simbolo della nostra regione tra cui il pecorino del Poro, la cipolla di Tropea, il peperoncino, il bergamotto calabrese e poi ancora la ‘nduja, le patate della Sila, l’olio extravergine di oliva locale e i salumi nostrani. Proprio per sottolineare il desiderio di far conoscere le eccellenze made in Calabria, lo slogan scelto per l’edizione è stato “Comunque vada, chi la ‘nduja la vince”.

Il contest a Zambrone

Il contest a Zambrone

«Come da regolamento, ogni concorrente ha presentato alla giuria la propria creazione contenente almeno un prodotto tipico made in Calabria», hanno affermato promotori nel tracciare un bilancio positivo dell’iniziativa durante la quale sono stati assegnati numerosi premi ai pizzaioli partecipanti. Un modo per valorizzare una professione antica ma sempre in evoluzione e omaggiare la professionalità dei maestri pizzaioli. Presente all’iniziativa anche il sindaco nonché presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, il vicesindaco Nicola Grillo e il consigliere Mariana Iannello. L’ampia partecipazione e gli ottimi riscontri hanno spinto i promotori Landro e Fortuna ad anticipare: «Stiamo già lavorando per la prossima edizione. Potrebbe sembrare prematuro ma realizzare eventi simili richiede impegno. Stiamo pensando di consegnare ben 100 premi alla carriera. Insomma, un raddoppio di non poco conto per valorizzare il maggior numero di professionisti».