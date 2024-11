Nuovo incidente stradale in Calabria. Settimana drammatica: sette vittime in appena sei giorni

GUARDAVALLE (Cz) - Ancora sangue sulle strade calabresi. Il bilancio è drammatico: in meno di una settimana sono addirittura sette le vittime. L’ultimo incidente mortale si è verificato a Guardavalle Marina dove ha perso la vita un ragazzo di 28 anni, Nicola Renda. Fatale lo scontro frontale con una motoape che usciva da una traversa. Alla guida un ottantenne del posto, Agazio Garzaniti, anche lui di Guardavalle. Renda era in sella ad una moto proveniente da Soverato. L’impatto è stato violentissimo e il ventottenne è morto poco dopo il ricovero all’ospedale di Catanzaro dove era giunto in elisoccorso. L’anziano ha riportato invece diverse fratture e ora si trova ricoverato all’ospedale di Soverato.