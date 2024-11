Domani a Catanzaro attesissima conferenza stampa. Il governatore della Calabria dovrebbe formalizzare il suo addio dopo la condanna a sei anni per abuso d’ufficio nell’ambito del processo Fallara.

Il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha convocato per domani, a Catanzaro, una conferenza stampa per confermare le proprie dimissioni annunciate all'indomani della condanna a sei anni per abuso di ufficio. Scopelliti, candidato alle elezioni europee del prossimo 25 maggio nelle liste dell'Ncd, incontrerà i giornalisti, alle 11:30, in un hotel del capoluogo calabrese. Il governatore calabrese ha inviato nei primi giorni di aprile due lettere al presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Talarico per far calendarizzare le proprie dimissioni. Mercoledì 30 aprile è in programma, a Reggio Calabria, la riunione della conferenza dei capigruppo per discutere della convocazione della seduta dell'assemblea calabrese che si occuperà delle dimissioni del presidente Scopelliti.