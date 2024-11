Il progetto finanziato dal ministero dell'Interno e dalla Regione sta per essere inviato a Roma. Gli ultimi dettagli sono stati discussi in una riunione tenuta questa mattina in Questura

Palazzo De Nobili è pronta per inviare al ministero dell'Interno il progetto esecutivo del sistema di videosorveglianza che consta di 150 fra telecamere e lettori di targa, utile a monitorare tutte le principali arterie del capoluogo, in centro come in periferia.

A darne notizia il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che ha anticipato come «gli ultimi dettagli al progetto esecutivo sono stati messi a punto questa mattina nel corso di una riunione tenuta in Questura, alla quale hanno partecipato gli operatori dell’ufficio tecnico di Polizia, dipendenti e dirigenti dell’amministrazione comunale. Il via libera ministeriale – il dicastero ha finanziato l’opera con 500mila euro, l’altro milione e mezzo dalla Regione, mentre il Comune ha in carico i costi dell’energia – dovrebbe arrivare in via definitiva nel giro di pochi giorni».

«Siamo ormai giunti a un punto cruciale prima dell’effettiva installazione e attivazione di un ampio sistema che aiuterà le forze di Polizia locale e tutte le Forze dell’Ordine, coprendo l’intero perimetro del capoluogo di regione», ha proseguito il sindaco. «È una buona notizia, Catanzaro sarà una città ancora più sicura», ha aggiunto Abramo ricordando che «questo nuovo sistema andrà ad integrarsi con le cento telecamere presenti nel centro storico, in zona stadio, San Leonardo e Santa Maria».

l.c.