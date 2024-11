L'annuncio è stato dato dal vicecapo della Polizia Alessandro Marangoni

ROMA - Visti i dati della sperimantazione -giudicati positivi- l'uso dello spray al peperoncino, verrà esteso, a partire da fine settembre, anche ai reparti mobili. Carabinieri e agenti di Polizia potranno dunque usarlo durante le manifestazioni di piazza. Il nuovo strumento di difesa avrà una gittata di 5 metri, di 2 metri più lunga rispetto a quella dello spray sperimentale, e sarà catalogato come arma. Per il via libera servirà quindi un decreto ministeriale. La novità è stata annunciata dal vicecapo della polizia vicario, Alessandro Marangoni, ai sindacati di Polizia.