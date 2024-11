La statale jonica resterà interdetta dal km 263,700 al km 277,00 dalle 8 di domani fino alle 16 del 17 dicembre per consentire le operazioni in piena con il traffico deviato su un percorso alternativo

Domenica, verrà abbattuto e fatto implodere - con la tecnica della distruzione controllata, attraverso la contemporanea esplosione di 400 chili di dinamite in microcariche -'Palazzo Mangeruca', l'ecomostro sito in località Torre Melissa, in provincia di Crotone.

Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e per consentire l'esecuzione delle operazioni di demolizione in piena sicurezza, a partire dalle ore 8:00 di sabato e fino alle ore 16:00 di domenica 17 dicembre, la statale 106 'Jonica sarà chiusa dal km 263,700 al km 277,000.

Durante la chiusura, i veicoli diretti a Taranto verranno deviati al km 263,700 con uscita obbligatoria sulla SP53, mentre i veicoli diretti a Reggio Calabria saranno deviati al km 277,000 con uscita obbligatoria sulla SP 12.