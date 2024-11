La band, nata per caso meno di un anno fa, si chiama "The Toones" e i suoi membri hanno 20, 17 e 10 anni: a loro è andato il "Premio Opportunità"

Tre ragazzi lametini di 20, 17 e 10 anni, accomunati dalla stessa grande passione per la musica, sono stati i protagonisti della finale "Cantagiro Band 2023" svoltasi a Roma, che li ha visti salire sul podio vincendo il "Premio Opportunità" con il brano edito "Feeling good" ed il brano inedito "Gioco di ruolo". Francesco Pileggi, 20 anni, al basso, Domenico Mantovano, 17, voce e chitarra, e Lorenzo Ammendola, di appena 10 anni, alla batteria, in arte i "The Toones", hanno partecipato alla serata, parte della manifestazione musicale che dal 1962 ad oggi dà voce e spazio alla musica emergente, portando alla ribalta artisti sconosciuti dal grande potenziale artistico. Alla serata hanno partecipato altre 11 band provenienti da tutta Italia e con generi musicali diversi tra loro.

Amici da sempre, band per caso da meno di un anno, come loro stessi hanno raccontato nel video di presentazione, i ragazzi hanno iniziato a condividere in uno spazio parrocchiale il loro amore per la musica, e hanno sentito che gli piaceva mettersi insieme e suonare, e che ne usciva qualcosa di bello. I ragazzi sono impegnati attivamente nella loro parrocchia, quella di San Raffaele Arcangelo di Lamezia Terme, e hanno trovato nel garage di casa delle suore, salesiane e da sempre loro grandi sostenitrici, il posto dove vedersi per provare, e l'idea di essere un gruppo è andata sempre più a concretizzarsi.

Con un genere musicale ispirato al rock, ma rivisitato completamente dall'espressione di loro stessi e dalla loro originalità, i The Toones parlano con la loro musica di quello che sono, che vivono, e come loro, anche gli altri ragazzi della loro età. Il loro primo inedito, "Gioco di ruolo", denuncia la paura per il futuro, che accomuna tutti i giovani, generando ansia, ma anche voglia di combattere per non lasciarsi sovrastare dalla minaccia che incombe.