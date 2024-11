Il giovane artista calabrese, Carmine Sangineto, è stato scelto come Endorser dalla fabbrica “Dino Baffetti Accordions” per rappresentare il talento musicale italiano in Portogallo.

Un evento straordinario si terrà il prossimo 1 ottobre a Cartaxo, nei pressi di Lisbona, dove si svolgerà il Grande Festival Internacional de Acordeo, organizzato dall’Escolas deAcordeo di Andreia Sofia.

Il festival è giunto alla sua XI edizione e in questo importante circuito dedicato alla cultura della fisarmonica, Sangineto insieme ad altri artisti internazionali invitati, si esibirà per narrare l’Italia e portare all’estero la nostra cultura.

La Fabbrica Dino Baffetti Accordions nasce nel 1980. Tutt’oggi vengono fabbricati autentici gioielli, suonati con orgoglio da artisti di tutto il mondo, detenendo inoltre,secondo quanto riportato nel libro “Castelfidardo e le fisarmoniche “Aziende e Storia” di Nazzareno Carini & Sandro Strologo il primato della maggior produzione di modelli diatonici.

Chi è Carmine Sangineto

Originario di Belvedere Marittimo (Cosenza) inizia la sua attività di musicista fin da bambino spaziando tra la musica tradizionale e contemporanea.

Da sempre ha una passione smodata per la musica che lo ha portato in giro per l'Italia e l'Europa, nel corso degli anni è stato invitato a suonare in piazze, festival, teatri e programmi televisivi tra cui Casa Sanremo, Canale Italia 83, Tg3 Regione e Mezzogiorno in Famiglia.

Nonostante la giovane età, Carmine Sangineto ha conquistato per tre volte il podio mondiale: vincitore al Premio Internazionale della Fisarmonica al Pif di Castefidardo nella categotia M, vincitore alla 21° edizione del Campionato Mondiale di Organetto ed è l’unico organettista italiano ad aver vinto la categoria World Music alla 70° Coupé Mondialeconferita dalla Confédération Internazionale Des Accordéonistes CIA IMC, facente parte del consiglio musicale dell’Unesco.



All’intensa attività concertistica unisce lo studio e una formazione continua con Masterclass internazionali di perfezionamento, oggi laureando in Fisarmonica alla facoltà di Musiche Tradizionali alConservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ).



Negli ultimi anni ha fondato la sua scuola di musica L'Accademia dell'Ancia a Belvedere Marittimo e ad oggi vanta più di 100 iscritti e più di 30 corsi attivi.

“Sono profondamente onorato di essere stato invitato a questa importante manifestazione a rappresentare l’Italia in Portogallo. Una grande opportunità per me che farò conoscere e apprezzare la cultura musicale del nostro sud. Non mi resta che esprimere personalmente la mia gratitudine alla fabbrica Dino Baffetti Accordions”, così Carmine Sangineto poco prima di partire per il Portogallo.