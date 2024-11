Il rettore Nicola Leone invita i neo diplomati a scegliere l'ateneo per «la qualità della didattica e della ricerca». Quattro i nuovi corsi: Servizi giuridici per l'innovazione digitale, Tecnologie del mare e della navigazione, Infermieristica e Medicina e tecnologie digitali

Dal 14 luglio al 25 agosto sarà possibile presentare domanda per l'iscrizione ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell'Università della Calabria per l'anno accademico 2023/2024. «Dopo il boom di domande arrivate nella fase di ammissione anticipata, con oltre il 30% di richieste in più rispetto allo scorso anno accademico - riferisce un comunicato dell'ateneo - si parte ora con il bando standard, con ulteriori quattromila 4.posti disponibili, che si aggiungono ai 1.600 già assegnati nella fase di ammissione anticipata, ed ai circa 500 previsti per i corsi a numero programmato».

«La forte spinta all'innovazione data in questi ultimi anni dall'Unical, trova concretezza nell'offerta formativa recentemente rinnovata, che tiene conto delle nuove conoscenze richieste dal mondo del lavoro. Proprio quest'anno, infatti, sono stati attivati - conclude la nota - quattro nuovi corsi, al passo coi tempi e vicini ai nuovi linguaggi digitali: Servizi giuridici per l'innovazione digitale, Tecnologie del mare e della navigazione, Infermieristica e Medicina e tecnologie digitali».

«Invito i neo diplomati - ha dichiarato il rettore, Nicola Leone - a scegliere con fiducia il nostro ateneo, la qualità della didattica e della ricerca del quale è ormai diffusamente riconosciuta. L'Unical offre, senza andare lontano dalla propria terra, una formazione d'eccellenza per vivere da protagonisti un futuro tanto affascinante, quanto complesso. Inoltre, grazie alle nostre residenze in Campus e alle numerose borse di studio a copertura totale, tanti studenti trovano qui un'università che è in grado di garantire pienamente il loro diritto allo studio, con un'accoglienza e servizi al top».

«In Unical si vive un'esperienza di vita unica anche fuori dalle aule, grazie ai centri sportivi, ai cinema, ai teatri, e dal gusto internazionale, condividendo momenti di socialità con tanti studenti internazionali che si iscrivono al nostro ateneo da più di 100 Paesi stranieri. Ma è possibile arricchire il proprio percorso di studi - conclude il rettore - anche viaggiando all'estero, con le diverse opportunità offerte dai bandi Erasmus e di tirocinio».