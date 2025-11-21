Un incontro-dibattito a Crotone, rivolto soprattutto ai giovani, per trasformare il silenzio in sostegno e promuovere una cultura capace di prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne

“Urliamo “contro la violenza di genere: è il tema dell’incontro dibattito promosso dalla Uil Calabria e dal Soroptimist Club in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un confronto a più voci per promuovere la cultura del rispetto e per analizzare la violenza di genere nelle sue diverse forme.

«Urliamo perché il silenzio non protegge-sottolinea Mariaelena Senese, segretario generale Uil Calabria. Un grido che deve diventare abbraccio, sostegno e rinascita».

Un messaggio rivolto soprattutto alle giovani generazioni, perché fermare la violenza di genere non è solo una questione di leggi, ma anche di cultura sociale, di educazione e di consapevolezza.

L’appuntamento è per lunedì 24 novembre alle ore 10,00 presso il teatro comunale Scaramuzzadi Crotone.