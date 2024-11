Approfondimenti, ospiti, servizi dei nostri inviati e commenti. Alle ore 13 in onda Prima della notizia e alle 14:30 Dopo la notizia

Cosenza e il suo futuro: cosa resta dell’eredità di Giacomo Mancini. Questo è il tema della puntata odierna di Prima della notizia, in onda alle ore 13 su LaC Tv. A vent'anni dalla scomparsa dell’ex sindaco socialista che ha sognato e costruito il futuro di una città ci si pone questo interrogativo: dove sta andando “l’Atene della Calabria”? Conduce Francesca Lagoteta. Interverranno in diretta: Giacomo Mancini Junior, il giornalista Massimo Clausi del Quotidiano del Sud, l’attuale sindaco di Cosenza Franz Caruso, Pietro Mancini presidente della “Fondazione Mancini”. Inoltre, in collegamento da Roma l’ex Senatore Paolo Guzzanti e l’avvocato Anna Falcone.

Alle ore 14:30, al termine del Tg, in onda Dopo la notizia con il direttore di LaCnews24.it Pier Paolo Cambareri. Si discuterà di violenza sulle donne con Francesca Mallamaci, Centro Antiviolenza “Angela Morabito” e Lucia Lipari, Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus.