VIBO VALENTIA - In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Presidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia Francesco Pascale a nome di tutti i Consiglieri esprime il suo augurio di buon lavoro agli studenti, alle loro famiglie, al corpo docente e a tutto il personale della scuola di ogni ordine e grado. Un particolare saluto di inizio sereno è rivolto agli allievi delle prime classi che si accingono ad intraprendere un percorso formativo che li accompagnerà a lungo e che fornirà loro gli strumenti fondamentali della conoscenza. Accanto alla famiglia, la scuola esercita un ruolo insostituibile di agenzia educativa rispetto al quale l’Ente Comunale manifesta la propria volontà di sostegno e collaborazione. Sostegno e collaborazione rivolti a tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio comunale. Desidero inoltre rivolgere un apprezzamento convinto e sincero ai Dirigenti Scolastici ed al Personale Docente delle nostre scuole per l’attività svolta fino ad oggi. Questo importante appuntamento si apre portando con sé un carico di impegni ma è anche animato da speranze ed entusiasmi derivati dalla consapevolezza del ruolo strategico che ha l’istruzione per la crescita individuale e sociale, per il benessere e la felicità di ciascuno. La nostra città, e non solo, sta attraversando una pesante crisi economica con ripercussioni sulla vita quotidiana di tutti noi. Proprio per questo oggi più che mai c’è bisogno del sapere, della cultura, delle energie e dei talenti che solo la scuola sarà in grado di produrre. La nostra volontà, nonostante i consistenti tagli al bilancio e i forti ridimensionamenti, è di non arretrare sul fronte dell’impegno verso la cultura e l’istruzione, non facendo mancare il nostro sostegno alle istituzioni scolastiche e a chi vi opera, proseguendo sulla strada della collaborazione e dell’integrazione con il territorio. L’Ente per questo non dovrà limitarsi alla risoluzione dei problemi logistici e strutturali, ma dovrà estendere la propria azione cercando di promuovere un vero e proprio progetto pedagogico in senso lato. Questo significa per un verso programmare e realizzare interventi concreti di tipo strutturale ed infrastrutturale e dall’altro partecipare alla costruzione di una scuola sempre più aperta al territorio, inclusiva e di qualità, capace di favorire la crescita delle conoscenze e delle esperienze, dove si praticano i principi del merito, dell’innovazione e della responsabilità. Perché crediamo fermamente che investire nella scuola e nella formazione significa avere a cuore le sorti della città, dei suoi cittadini ed in definitiva della stessa democrazia. Rinnovo quindi a tutti i miei auguri di buon anno scolastico nella convinzione che nuove e proficue collaborazioni potranno instaurarsi da ora in poi tra la scuola e l’amministrazione comunale. Nel corso di questo anno ciascuno di noi, per quanto gli compete, sarà infatti chiamato a dare il proprio contributo, con senso di responsabilità e dedizione, ma nella consapevolezza che insieme potremmo sostenere le difficoltà e superare gli ostacoli che la scuola vibonese sarà chiamata a fronteggiare. Ad maiora! (ci)