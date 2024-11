Ospite di Zigo Zago, ha condiviso il suo amore per la realizzazione di antichi strumenti musicali come la lira. Fra i progetti futuri, l'apertura di una casa-museo a Bova

Simona Tripodi e Italo Palermo, dalla postazione di LaC all'aeroporto di Lamezia Terme, ospitano Francesco Siviglia che nato falegname, scopre la sua vocazione per la liuteria, un'arte che richiede non solo abilità manuali, ma anche una profonda comprensione della fisica e della matematica. «Non si tratta solo di creare strumenti, ma di dare vita a emozioni attraverso la musica», ha spiegato. La sua passione è culminata nella costruzione di diverse lire, tra cui la lira calabrese e quella greca. «Ogni pezzo di legno ha una storia da raccontare», ha dichiarato Siviglia, sottolineando l'importanza di preservare le tradizioni musicali.

La tradizione incontra il futuro

Siviglia ha messo in evidenza come le nuove generazioni stiano riscoprendo strumenti musicali antichi come la lira. «È bello vedere i giovani interessati a suonare strumenti che risalgono a secoli fa», ha affermato. Il maestro ha anche organizzato il Festival Euterpe, un evento dedicato alla lira che ha già raggiunto il suo decimo anniversario, attirando artisti da tutta Italia e oltre.

Inoltre, Francesco e la sua compagna hanno recentemente acquisito una storica casa grecanica a Bova, dove ospiteranno un museo dedicato alla musica e agli strumenti del passato. «Vogliamo che le persone possano immergersi nella storia della nostra terra attraverso la musica - ha dichiarato - la casa diventerà un luogo di incontro per appassionati e curiosi, unendo arte e tradizione».

Francesco Siviglia è un esempio di come la passione e la tradizione possano coesistere in un mondo in continua evoluzione. «La liuteria è un'arte che merita di essere mantenuta viva», ha concluso. Con il suo impegno e la sua dedizione, continua a ispirare le nuove generazioni a riscoprire le radici musicali della Calabria e a celebrare la bellezza della musica.

