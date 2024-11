Da qualche giorno nella nostra regione, ieri è stata accolta a Vibo Marina, dove si è imbarcata per un giro via mare tra le principali località balneari della provincia

Vacanze calabresi per la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, da poco riconfermata alla guida dell’assemblea di Strasburgo. Ieri ha visitato la Costa degli dei e a Vibo Marina è stata accolta dalla famiglia Dragone, proprietaria del pontile Marina Azzurra, che le ha messo a disposizione un potente motoscafo con il quale nel corso della giornata ha potuto apprezzare le principali località balneari della costa vibonese.

Entusiasta Metsola, che è rimasta affascinata dalle bellezze del litorale ed ha espresso la sua gratitudine per il calore e la professionalità con cui è stata accolta.

Estremamente soddisfatti anche i proprietari del pontile Marina Azzurra, orgogliosi di aver potuto accogliere un ospite tanto illustre, con il piccolo Arcangelo Jr, che ha assistito l’entourage della parlamentare.

Nei giorni scorsi la presidente del Parlamento europeo era stata anche a Soverato, dove aveva visitato il centro storico e aveva cenato in un noto locale del lungomare. Metsola, 45 anni, nata a Malta, era stata in Calabria a dicembre 2023 nel giro elettorale in vista delle europee. In quella occasione, ospite del presidente Roberto Occhiuto che l’aveva accolta alla Cittadella, aveva già espresso la propria ammirazione le bellezze della Calabria, dove ora è tornata in vacanza.