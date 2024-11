Negli ultimi giorni si sono particolarmente intensificati i controlli sull’emergenza epidemiologica Covid-19. I carabinieri forestali della Stazione di Rossano hanno elevato diverse sanzioni nei confronti di persone di persone che senza comprovate necessità si sono allontanate dalle proprie abitazioni. Svariati i casi, chi è stato beccato a raccogliere erbe spontanee, chi asparagi, chi a passeggio sulla spiaggia o in terreni agricoli. Un uomo di 64 anni, poi, è stato denunciato per falsità ideologica commessa in atto pubblico: fermato durante un controllo, nell’autocertificazione fornitagli dai militari ha dichiarato di essere uscito per andare a fare la spesa. Dai successivi controlli, è invece emerso che l’uomo si stava recando altrove, da qui la denuncia.

Anche la Stazione carabinieri forestale di Corigliano è intervenuta nel Comune di Cassano Jonio per una serie di controlli, in particolare nelle località di mare di Marina di Sibari e Bruscate. Qui i militari hanno sanzionato tre persone che erano in giro, uno di questi tranquillamente passeggiava lontano da casa con una bicicletta senza alcun giustificato motivo. Alte due sono state sanzionate a Villapiana, controllate mentre erano in spiaggia.