A Crotone la polizia ha denunciato in stato di libertà una donna di 29 anni, accusata di accensione ed esplosioni pericolose. Gli agenti hanno individuato in via Pastificio nell’immediatezza dei fatti, la 29enne mentre si allontanava dalla batteria pirotecnica appena alimentata.

La donna è stata fermata, identificata e deferita all’autorità giudiziaria in quanto responsabile di accensione di fuochi pirotecnici in pubblica via senza autorizzazione, mentre il materiale esplodente assemblato artigianalmente è stato sequestrato.

La vicenda avvenuta in una pubblica via del capoluogo lungo la quale erano parcheggiati numerosi veicoli. L’autrice, incurante del pericolo che avrebbe potuto arrecare, ha acceso la batteria artigianale di fuochi mettendo in pericolo l’incolumità dei residenti.