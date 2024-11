La “Italiantrade srl” non ha versato il saldo entro i termini di legge. Il giudice emette un nuovo avviso di vendita della storica struttura turistica ed alberghiera

Era stato venduto all’asta il 15 dicembre scorso per un importo complessivo di 2 milioni e 600 mila euro l’intero complesso turistico-alberghiero dell’hotel 501, messo in vendita nel 2011 e, secondo una prima perizia, avente un valore di circa 20 milioni di euro. Per mancanza di acquirenti ed aste andate a vuoto, il prezzo era via via sceso sino all’aggiudicazione per 2 milioni e 600 mila euro ad una società costituita da professionisti vibonesi, la “Italiantrade srl”, intenzionata a rilanciare la storica struttura fondata dal gruppo Mancini che, negli anni, aveva accumulato debiti, anche nei confronti dell’erario, tanto da arrivare alla dichiarazione di fallimento della società per grave insolvenza ai danni dei creditori. Il fallimento era stato chiesto direttamente dal procuratore Mario Spagnuolo in mancanza – secondo i magistrati – di un serio piano di risanamento dei conti e di recupero dei flussi finanziari tali da consentire l’approvvigionamento dei mezzi di produzione e di regolare le passività già scadute o in scadenza.

Ma una volta aggiudicato alla “Italiantrade srl”, la società costituita da imprenditori ed avvocati vibonesi non ha versato il saldo del prezzo per la struttura aggiudicata all’asta. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Vibo Valentia, Valentina Di Leo, ha così deciso nei giorni scorsi di respingere la richiesta di rimessione in termini per il versamento del saldo del prezzo dell’immobile aggiudicato il 15 dicembre scorso ed ha dichiarato la “Italiantrade srl” decaduta dall’aggiudicazione del bene oggetto della procedura, disponendo l’acquisto all’attivo della procedura della somma dalla stessa versata a titolo di cauzione.

Lo stesso giudice ha quindi ora deciso, con separato e contestuale provvedimento, di dar corso ad un nuovo avviso di vendita senza incanto del 501 hotel.

Una nuova asta, dunque, che si terrà il 13 luglio prossimo al piano terra del vecchio Tribunale con le offerte che dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita.

Il prezzo a base d’asta è stato fissato in 3.546.923,00 euro di cui 2.990.048,00 per l’immobile e 556.875,00 per i beni mobili strumentali, le attrezzature e gli arredi. g.b.

PER TUTTI I PARTICOLARI SULLA DECADENZA DELLA ITALIANTRADE E LA DECISIONE DEL GIUDICE VAI SUL VIBONESE: Asta a Vibo Valentia per il 501 Hotel: la “Italiantrade” dichiarata decaduta dall’aggiudicazione