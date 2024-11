Cordoglio per la sua scomparsa dal mondo politico e associazionistico: “Le sue lotte contro le mafie sono state un esempio”

Credeva nella legalità e nei giovani, ci credeva così tanto da dedicare proprio a loro gli ultimi suoi 30 anni di vita attraverso dibattiti, incontri, confronti con autorevoli personalità del mondo delle istituzioni, della cultura, del giornalismo, della politica su tutto il territorio calabrese e non solo. Carlo Mellea, storico presidente dell'Osservatorio Falcone Borsellino Scopelliti di Soverato si è spento lasciando a quanti lo hanno conosciuto un grande esempio di impegno sociale. Un impegno che aveva raccontato anche nelle pagine del libro "25 anni tra i ragazzi per la legalità" scritto insieme alla giornalista Giulia Veltri.

La fiducia nei giovani

"Per cambiare questa mentalità mafiosa ci deve essere l'impegno quotidiano da parte dei giovani" è il messaggio che ripeteva in ogni circostanza, convinto di poter contribuire a quel cambiamento tanto desiderato da tutti. Carlo Mellea, che a breve avrebbe presentato il nuovo libro scritto insieme al giornalista Arcangelo Badolati edito dall’Osservatorio “Illusione d’amore”, dedicato alla violenza di genere e alla fragilità della donna, sarà dunque ricordato per le sue battaglie di civiltà e la sua costante attenzione verso il mondo della scuola, dei giovani e dell'antimafia. "Ha ragione Gratteri - raccontava in una intervista a LaC News24 - quando afferma che si può fare antimafia anche attraverso il volontariato e noi in 25 anni abbiamo fatto solo questo".

Il cordoglio del mondo giornalistico e politico

"Carlo Mellea e' stato un uomo coraggioso e buono che ha portato avanti con passione disinteressata le sue idee e le sue battaglie. Le sue lotte per la legalita' e contro le mafie sono state un esempio di come si puo' davvero fare antimafia in maniera vera,partecipata,senza interessi ma anzi spesso rimettendoci. Carlo e' stato tutto questo e noi che abbiamo cercato di aiutarlo, di dargli una mano oggi lo piangiamo soprattutto perche' perdiamo un caro, grande amico", affermano in una nota i giornalisti Arcangelo Badolati e Filippo Veltri.

"Profonda tristezza e cordoglio per la scomparsa dell'amico Carlo Mellea", afferma Mario Magno, vice coordinatore provinciale di Forza Italia, appena appresa la notizia della morte del presidente dell'Osservatorio Falcone-Borsellino-Scopelliti. "Ho sempre apprezzato - aggiunge Magno - la grande sensibilita' e l'impegno sociale di Carlo. Per circa venticinque anni l'Osservatorio Falcone-Borsellino-Scopelliti ha contribuito a diffondere su tutto il territorio calabrese la cultura della legalita' attraverso numerose iniziative e incontri tematici con grande attenzione, soprattutto, verso il mondo della scuola e dei giovani".