Una drammatica notizia scuote l'area urbana cosentina. È venuto a mancare improvvisamente il presidente provinciale della Confesercenti, Dino De Santo. Imprenditore turistico, già consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi per tre consiliature sotto le insegne della Dc, ed anche assessore, ha accusato un malore nel teatro di Rovito, cittadina della Presila in cui risiedeva, durante la presentazione del libro L'atomo inquieto dell'autore calabrese Mimmo Cangemi. Da qualche tempo si stava sottoponendo ad una serie di controlli medici per alcuni disturbi apparentemente di lieve entità. Nulla comunque che potesse far presagire un così tragico epilogo.

Il cordoglio di Franz Caruso

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha espresso profondo cordoglio: «Un fulmine a ciel sereno. Solo questa mattina ci eravamo incontrati casualmente su Viale Mancini dove mi ero recato per una passeggiata in città. Vedendomi, Dino mi ha anche scattato con il suo cellulare una foto che mi ha inviato subito dopo. E’ tutto molto triste. A Dino – ha detto ancora il Sindaco – mi legava una profonda amicizia, così come a sua moglie Antonella Magnelli, vicesindaca e assessora alla cultura del Comune di Rovito. A lei e ai due figli di Dino De Santo, Armando e Pierpaolo, vanno, in questo doloroso momento, il mio commosso pensiero e la mia vicinanza e quello di tutta l’Amministrazione comunale». Condoglianze alle quali si unisce la redazione del nostro network.