Ci saranno Enav, Enac e Sacal. Focus sulle limitazioni che gravano sullo scalo, anche alla luce dei provvedimenti adottati dopo l'incendio a Catania per poter dirottare i voli in riva allo Stretto

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato per domani pomeriggio al Mit un tavolo con Enav, Enac e la Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi. All'ordine del giorno della riunione, secondo quanto riferisce una nota del Mit, «la situazione dell'aeroporto di Reggio Calabria, con specifico riguardo alle limitazioni che gravano sullo scalo, anche alla luce dei provvedimenti adottati dopo l'emergenza che ha interessato lo scalo di Catania».

In particolare, le limitazioni citate dal Ministero riguardano l’obbligo di abilitazione per gli equipaggi che operano allo scalo di Reggio Calabria, per via delle sue caratteristiche orografiche, meteorologiche e operative. Obbligo ora sospeso per due giorni, dopo il rogo nello scalo catanese e la necessità di dirottare proprio su Reggio l'atterraggio di alcuni voli.