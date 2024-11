Una persona non ancora identificata avrebbe sparato alcuni colpi di pistola contro Francesco Romano prima di darsi alla fuga a bordo di un’automobile

Un uomo Francesco Romano, 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito a colpi di pistola nella tarda serata di ieri in una agguato avvenuto nella frazione San Leo di Briatico.



Romano giunto nel Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia con delle ferite a un braccio e ad un piede è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la rimozione di alcuni frammenti di proiettili ma non sarebbe in pericolo di vita.



La vittima, ai carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia che hanno avviato indagini sull’accaduto, ha riferito che, mentre stava passeggiando, una persona non identificata gli ha sparato alcuni colpi di pistola prima di darsi alla fuga a bordo di un’automobile.