L’appello, lanciato attraverso i social, arriva da Federica Fontana, una donna di 31 anni residente a Rende. Lo scorso 15 maggio rientrava in Calabria da Verona insieme al padre Giovanni, alla madre Ida e alla figlia Cloe. «Nei pressi dello svincolo di Sala Consilina – racconta – abbiamo avuto un brutto incidente in autostrada. Due persone gentili, un uomo di mezza età e una donna sulla quarantina, a bordo di una Fiat 500L bianca, diretti a Rossano, si sono fermati per assisterci fino all’arrivo dell’ambulanza. Purtroppo nel momento concitato, storditi dalla brutta disavventura, non abbiamo neppure pensato di chiedere loro il nome o il recapito. Ci hanno confortato e sorretto e per questo vorremmo esprimergli la nostra gratitudine. Spero vivamente che rispondano a questo mio appello e mi contattino all’indirizzo di posta elettronica fontanafederica@alice.it».