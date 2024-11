Previsti temporali e forti raffiche di vento. Il sindaco Voce ha convocato il centro operativo di Protezione civile per monitorare la situazione e intervenire in caso di necessità

Dalle prime ore di domani previsti temporali sulla Calabria, in particolare sul settore ionico. Lo prevede un'allerta meteo della Protezione civile, che indica rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

A causa dell’allerta arancione diramata dalla Prociv, alcuni Comuni stanno emanando ordinanze per la chiusura delle scuole nella giornata di domani. A disporre lo stop alle lezioni è stato per primo il sindaco di Crotone Vincenzo Voce. Il primo cittadino ha convocato il Centro operativo comunale di Protezione civile che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. È stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, sempre per la giornata di domani, la chiusura di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice. In una nota del Comune si raccomanda «alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione».

Dopo la decisione del Comune capoluogo, diverse altre amministrazioni comunali della provincia hanno emanato ordinanze di chiusura delle scuole: Cerenzia, Scandale, Rocca di Neto, Caccuri, Cotronei, Petilia Policastro, Verzino, Cirò, Rocca Bernarda, Melissa, San Mauro Marchesato, Savelli, San Nicola dell'Alto, Cutro.

Stop alle lezioni anche a Cassano, Villapiana e Trebisacce, nell'alto Ionio cosentino.