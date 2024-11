Attraverso una lettera al prefetto il consigliere comunale di minoranza di Tropea Antonio Piserà vuole sollecitare l’attenzione sulla pubblica incolumità nella zona dell’Isola di Tropea, recentemente interessata da due crolli. L’esponente dell’opposizione parla di «serio pericolo per la sicurezza pubblica».

«Non solo l’area interessata dai crolli, ma anche la parete verso la “spiaggia del mare piccolo”, utilizzata da molti per tuffi e come corridoio per la grotta, presenta massi di medie dimensioni che rappresentano un pericolo evidente», continua il consigliere. Al fine di garantire la pubblica incolumità, Piserà ha richiesto l’intervento delle autorità competenti per «interdire l’area indicata e parte della spiaggia – spiega lo stesso -. Il Comune di Tropea aveva predisposto del nastro oggi non presente, e questo la dice lunga sulla vigilanza dell’intera area per evitare rischi di per l’incolumità pubblica, mentre sarebbe necessaria l’installazione di una recinzione stabile per impedire materialmente il passaggio delle persone».

Piserà esprime preoccupazione in vista della stagione estiva, periodo in cui è previsto un notevole afflusso di persone: «Garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che frequentano la zona costiera del territorio è una priorità assoluta».