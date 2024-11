Comparirà domani davanti al Gip del tribunale di Castrovillari per l'interrogatorio di garanzia l’uomo coinvolto nel tragico scontro in cui ha perso la vita la 73enne

Incidente mortale a Mirto: udienza di convalida per l’indiziato fissata per domani alle 9 al tribunale di Castrovillari. L’uomo, 36enne, di origine rumena, assistito dagli avvocati Gianluigi e Alfredo Zicarelli comparirà davanti al Gip del Tribunale di Castrovillari per l’interrogatorio di garanzia. Dovrà rispondere di omicidio stradale e per essersi dato alla fuga appena dopo l’impatto che ha causato la morte di Carmela Toscano, 73 anni, deceduta durante il trasporto in ospedale.

L’indiziato, è confermato, non hai mai avuto la patente di guida. E quel che più lascia perplessi è che, secondo i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, il 36enne pare andasse a una velocità pari al doppio del consentito in quel tratto, oltre a dare vita a una serie di sorpassi.