Nove notti lontano da casa, nove notti nelle quali la colonnina del mercurio è scesa anche al di sotto dello zero. Di Giuseppe Arabia, 80 anni, non ci sono più tracce dalla vigilia di Natale.

Ha preso l'autobus per andare in centro

Di buon mattino, il 24 dicembre, è uscito dalla sua casa di contrada Rango, nella frazione Sant’Ippolito di Cosenza, dove abita insieme ad una figlia, al genero e ai nipoti, ha preso l’autobus dell’Amaco, come faceva ogni giorno, e si è recato in centro. Qui sarebbe stato avvistato nei pressi di Piazza Riforma, poi più nulla. Tre figli, operaio in pensione, con trascorsi lavorativi anche in Germana e in Belgio, era rimasto vedovo nell’ottobre del 2017. Era lucido, al momento della scomparsa aveva con sé i documenti ma non un telefono.

La testimonianza del carrozziere

Le ricerche di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile si sono concentrate nei giorni scorsi nella zona di Molino Irto, dove un carrozziere, Antonio Porco, sostiene di averlo incontrato. «Era spaesato, mi ha chiesto la strada per l'autostazione. Secondo un'altra segnalazione, l’anziano si sarebbe invece recato alla stazione dove sarebbe salito su un treno diretto a Paola alle 11,57. Ma purtroppo gli impianti di videosorveglianza degli scali ferroviari di Vaglio Lise e della città tirrenica non sono funzionanti per verificare l’attendibilità di questa pista.

Indossava un giubbotto verde e un cappellino di lana

Al momento della scomparsa indossava un cappellino di lana, un giubbotto di colore verde scuro e un paio si scarpe da tennis bianche. I familiari sono disperati. Chiunque dovesse avvistarlo può contattare il 112 oppure i familiari ai numeri 3298177235 e 3288991573