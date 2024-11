Necessario il traporto al pronto soccorso di Catanzaro. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio nell'area di una proprietà privata a Belcastro nel catanzarese. Per causa ancora in corso di accertamento, un'Apecar si è ribaltata con a bordo due anziani coniugi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina per effettuare i rilievi. Si è reso necessario il trasporto dei due coniugi al pronto soccorso dell'ospedale di Catanzaro. Le condizioni di salute dell'uomo non destano particolare preoccupazione mentre la donna è stata ricoverata e i medici si sono riservati la prognosi.