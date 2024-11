«Il caso in questione solleciterà la commissione a studiare che cosa sia effettivamente avvenuto e poi a valutare se promuovere un'attività istruttoria, per evitare che si ripetano situazioni simili». Così il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, commenta l'episodio che si è verificato a Casabona, nel Crotonese, dove il fratello di un boss della 'ndrangheta è stato salutato da un applauso nel corso della cerimonia per la cresima del figlio. Il parroco ha quindi di segnalare l'episodio al presidente della Commissione parlamentare antimafia, al referente provinciale di Libera Antonio Tata e ad altre autorità, tra le quali il commissario che gestisce il Comune di Casabona, sciolto per infiltrazioni mafiose.

