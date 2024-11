Uno studente universitario di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Catanzaro con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Santa Maria del capoluogo seguivano da tempo il ventitreenne, originario di un’altra provincia calabrese e a Catanzaro per motivi di studio.

Il ragazzo è stato quindi sottoposto a un controllo mentre si trovava in auto, con la collaborazione dei militari della Stazione di Tiriolo. Gli inquirenti hanno poi deciso di allargare gli accertamenti all’abitazione. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti quasi 1,2 chilogrammi di marijuana, oltre 230 grammi di hashish e 36 grammi di cocaina, assieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Lo studente è stato tratto in arresto in flagranza e posto ai domiciliari.