Il medico 62enne era in servizio in ospedale Pizzo quando ha avuto un malore ed è deceduto. Inutile l'intervento dei colleghi presenti

Il responsabile del servizio sanità, igiene ed infettivologia dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, Antonio Demonte, di 62, è morto oggi mentre era in servizio nell'ospedale di Pizzo.

Il medico ha accusato un malore ma nonostante l'immediato intervento dei colleghi è deceduto. Demonte, soprattutto nel periodo legato alla pandemia da Covid, in qualità di direttore di una delle strutture più importanti in quel periodo, ha coordinato le attività di rilevamento e tracciamento dei contagi Covid-19, spesso recandosi di persona ad effettuare i controlli alla popolazione già dai primi momenti della comparsa del virus quando ancora non erano chiari i canali di trasmissibilità e il rischio di ammalarsi era elevato.

Fino a quando è stato possibile la sua equipe è riuscita a tracciare dettagliatamente tutti i contatti dei soggetti colpiti dal Coronavirus. Il commissario dell'Asp Giuseppe Giuliano ha espresso sconcerto e cordoglio alla famiglia del medico scomparso.