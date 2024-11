L'assemblea dei soci Aiga, l'associazione italiana giovani avvocati, sezione di Reggio Calabria durante l'ultima seduta ha eletto i nuovi organi direttivi. L'avvocato Davide Barberi, a coronamento di una lunga militanza nell'associazione, nel corso della quale ha rivestito i ruoli di consigliere, segretario e vicepresidente, è stato eletto all'unanimità presidente di sezione, a conclusione del mandato dell'avvocato Maria Cristina Mascianà che ha diretto gli iscritti nel biennio 2017-2019. Sono stati inoltre eletti quali componenti del nuovo consiglio direttivo gli avvocati: Nancy Stilo, vice presidente, Enrico Mancini, segretario, Sante De Franco, tesoriere, Alessia Cellini, Pietro D'Agui, Rossella Interdonato, Michele Menonna, Valentina Privitera e Michele Sergi, nella qualità di consiglieri.

L'assemblea ha inoltre, eletto, quale consigliere nazionale, il presidente uscente l'avvocato Masciana'. Il nuovo presidente, di concerto con il nuovo direttivo, ha istituito i seguenti dipartimenti per lo sviluppo dell’attività di formazione rivolta agli operatori del diritto, attività che contraddistingue da sempre la sezione reggina di Aiga. Nello specifico il dipartimento penale sarà cordinato dagli avvocati Michele Sergi e Valentina Privitera, quello civile dai legali Michele Menonna e Sante De Franco. Il dipartimento "deontologia" dall'avvocato Enrico Mancini quello di "mediazione e procedure Adr" dall'avvocato Nancy Stilo. Infine, il dipartimento "lavoro e previdenza" sarà coordinato dall'avvocato Alessia Cellini mentre l'ufficio stampa diretto dal legale Pietro D’Aguì. In assemblea, sono intervenuti il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Reggio Calabria l’avvocato Rosario Maria Infantino, dal tesoriere e componente della giunta nazionale di Aiga, l’avvocato Giovanna Suriano del Foro di Palmi, il presidente Adspem Fidas di Reggio Calabria ,l’avvocato Giuseppina Strangio, il presidente dei giovani commercialisti reggini Francesco Caridi, nonchè diversi ex presidenti della stessa sezione reggina di Aiga, gli avvocati Francesco Federico, Mario Plutino, Giuliana Barberi, Natale Polimeni ed Agostino Siviglia, i quali hanno fatto i loro complimenti al residente uscente per l’ottimo lavoro svolto, augurando al contempo buon lavoro al nuovo direttivo di sezione. Il neo presidente, l'avvocato Davide Barberi a conclusione dell'assemblea, ha ringraziato tutti gli intervenuti, i soci ed anche i semplici simpatizzanti, nonchè in particolare il presidente uscente Mascianà, per l'encomiabile lavoro svolto nell’ultimo biennio, con tutte le importanti iniziative messe in campo al servizio dei soci e più in generale di tutti gli iscritti del foro reggino.