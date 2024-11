L’incendio si è propagato in pochi minuti dal vano motore a tutto l’abitacolo ma il conducente è riuscito fortunatamente a mettersi in salvo. È quanto accaduto questo pomeriggio a Stalettì nel Catanzarese, dove un’auto è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava in transito

A bordo vi era il solo conducente, una persona anziana che, accortosi dell'incendio ha abbandonato il mezzo senza subire danni. Il calore sprigionato dal rogo ed il fumo denso ha creato disagi ad alcuni appartamenti situati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per sedare il rogo e mettere in sicurezza la vettura.

l.c.