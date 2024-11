Il piccolo e una donna hanno riportato varie escoriazioni, un terzo uomo si è fratturato una spalla

Incidente stradale nella serata di giovedì 3 agosto lungo la corsia sud dell’Autostrada del Mediterraneo tra gli svincoli di Rende e Cosenza. Per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata in prossimità di una curva, finendo la propria corsa su un fianco al centro della carreggiata.

Tre le persone a bordo. La più grave sarebbe un uomo anziano che avrebbe riportato una frattura esposta della spalla. Gli altri due occupanti, una donna e un bambino, avrebbero riportato escoriazioni in diverse parti del corpo. Soccorsi dai sanitari del 118 sono stati condotti all’ospedale dell’Annunziata. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco. Al loro arrivo comunque i tre passeggeri del veicolo erano già usciti autonomamente dall’abitacolo. La polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso, disciplinando insieme al personale Anas il flusso del traffico che ha subito forti rallentamenti.