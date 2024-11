Sul posto è giunto l’elisoccorso che lo ha trasferito in ospedale a Reggio Calabria. Non si conosce l’esatta dinamica del sinistro

Un grave incidente si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi a Laureana di Borrello, nel Reggino. In base alle prime informazioni, una macchina avrebbe travolto un ragazzino alla guida di un piccolo quad. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasportarlo in ospedale a Reggio Calabria. Rischia infatti di perdere la gamba. Indagini per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.