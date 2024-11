E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, poco dopo le 2, sulla statale 18, nel territorio di Santa Maria del Cedro (Cosenza). Un autoarticolato che trasportava un carico di frutta e ortaggi, per cause in corso di accertamento, è finito fuoristrada. Il conducente, rimasto ferito, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno rimosso il mezzo e ripristinato le condizioni di sicurezza dell'area.

Il video realizzato da Francesca Lagatta