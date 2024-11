Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ il traffico è rimasto bloccato per un'ora in direzione nord al km 407,200, in corrispondenza di Seminara in provincia di Reggio Calabria, a causa di un mezzo pesante di traverso con carico disperso sulla carreggiata. Salvo miracolosamente il conducente che risulta ferito. A scongiurare il peggio, la Polizia stradale che ha evitato un tamponamento a catena. Il sinistro è avvenuto in piena curva, in discesa, all'interno di una galleria. Le auto e i mezzi provenienti da direzione nord sono stati deviati allo svincolo di Bagnara Calabra con rientro in autostrada a Palmi. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio insieme a una squadra di Palmi, personale dell'Anas e le forze dell’ordine.