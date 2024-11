Due sarebbero le persone rimaste ferite nel sinistro avvenuto in galleria. Sul posto 118, Anas e Polizia stradale

Traffico provvisoriamente bloccato e lunghe code in autostrada all'altezza dello svincolo per Cosenza a causa di un principio di incendio che ha coinvolto un'autocisterna all'interno della galleria 'Serraspiga'. Al momento l'Anas ha chiuso l'ingresso in A2 allo svincolo di Cosenza. Secondo quanto si è aprreso sarebbero almeno due le persone rimaste ferite. Sul posto le ambulanze del 118, gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco.