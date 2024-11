«Vorremmo capire di cosa si tratta, come si organizza questa nuova Autorità portuale, francamente ci abbiamo capito poco, per nostre responsabilità trattandosi di argomenti molto tecnici. Proprio per questo chiedevamo una condivisione, prima dell'approvazione». Lo ha detto il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ieri non ha partecipato all'incontro a Gioia Tauro con il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Danilo Toninelli proprio in polemica con l'approvazione della nuova autorità dello Stretto.

«Ho chiesto un incontro - ha aggiunto Falcomatà - al ministro Toninelli, quando venne a Reggio Calabria alla stazione centrale ferroviaria, gli abbiamo anche scritto come rappresentanti locali. Sappiamo solo - ha concluso - che si è stracciato il disegno dell'authority unica del Mediterraneo per Gioia Tauro, che era stata prevista dal precedente governo. Per capire cosa sarà questa nuova Autorità portuale, continueremo a chiedere un incontro pubblico, ferma restando la nostra opposizione a questa decisione».

