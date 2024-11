L'uomo originario di Gerocarne è stato sorpreso in flagranza di reato in località Fornace dai carabinieri di Serra San Bruno

I militari della radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, nel corso di un preordinato servizio volto a contrastare i furti di legname e il consequenziale abbattimento di alberi non contrassegnati, hanno arrestato in flagranza di reato Domenico Oppedisano, di 68 anni, originario di Gerocarne.

Già da alcuni mesi il proprietario di un terreno agricolo sito nella località “Fornace” aveva sporto denuncia pur senza essere mai riuscito ad individuare i responsabili.

Da qui l’intensificazione dei controlli dei militari che hanno beccato Oppedisano mentre era intento a tagliare, all’interno della proprietà privata, tronchi di alberi di castagno di circa 7 metri.

L'uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato ed allo stesso tempo è stato denunciato a piede libero, per il medesimo reato O.F, di 49 anni, in quanto non è stato colto in flagranza, ma è stato individuato quale ulteriore responsabile a seguito delle successive indagini.

Nella giornata di ieri si è svolto il processo per rito direttissimo che ha convalidato l’arresto, sebbene poi per Oppedisano non sia stata applicata alcuna misura cautelare.