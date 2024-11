Aveva in casa oltre un chilo di droga, tra hashish, cocaina e marijuana. Per questo motivo un uomo, già gravato da vari precedenti di polizia, è stato arrestato nel Catanzarese. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I carabinieri della Stazione di Borgia, coadiuvati dall’unità cinofila di Vibo Valentia, hanno rinvenuto la droga a seguito di perquisizione personale e domiciliare. In particolare, l'uomo ha consegnato spontaneamente una busta di cellophane contenenti circa 1 chilo e 200 grammi di hashish, 34 grammi di cocaina, una busta contenente 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una pianta di marijuana alta 140 centimetri e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato condotto in carcere a Catanzaro-Siano. Il procedimento pende ancora nella fase delle indagini preliminari.