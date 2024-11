Si tratta del padre di un assessore comunale del paese cosentino. L'incidente si è verificato in contrada Santoianni

Grave incidente stradale in contrada Santoianni, a Belvedere Marittino. Un uomo di 74 anni, Rocco Liporaci, padre dell'assessore del paese cosentino Marco, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria autovettura. Nel violento impatto l'anziano, che stava rientrando a casa, è morto sul colpo. Il veicolo si è ribaltato più volte finendo in una scarpata. Sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per il recupero del corpo.