A Bisignano nella serata di ieri, due persone sono rimaste ferite, in seguito ad una violenta colluttazione sulle cui cause indagano i carabinieri della Compagnia di Rende. L’episodio si è verificato in centro, in Via Roma, nei pressi del Monumento ai Caduti.

Secondo quanto si è appreso, al culmine della lite tra un bisignanese ed un ragazzo di nazionalità non italiana, quest’ultimo avrebbe estratto un coltello ed avrebbe ferito, per fortuna non in maniera grave, il giovane del posto ed un suo amico intervenuto in sua difesa.

Sul posto si sono recati i militari dell’arma della locale stazione e della compagnia di Rende ed i sanitari del 118. L’autore del ferimento sarebbe già stato identificato. Non è chiaro se nei suoi confronti sia scattata una misura restrittiva.