Il giudice per l'Udienza Preliminare di Catanzaro, Valeria Isabella Valenzi, ha condannato in abbreviato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione Marco Lucanto, 31 anni di Casali del Manco, ritenendolo responsabile dell’aggressione perpetrata ai danni del blogger Michele Santagada, uno dei redattori del giornale telematico iacchite.

Giudizio immediato per l'altro aggressore

Tentata violenza privata e lesioni i reati contestati ed aggravati dal metodo mafioso. Come si ricorderà il pestaggio si è consumato a Cosenza lo scorso 8 settembre in Via Miceli, nel centro cittadino. Santagada venne aggredito da due persone, Lucanto e poi Antonio Procopio, 34 anni, per il quale si celebrerà invece il giudizio immediato nel tribunale di Cosenza il prossimo 25 marzo.